نظام غذائي شهير يهدد صحة الجهاز التنفسي

حذرت دراسة علمية حديثة من أن اتباع نظام غذائي يحتوي على العديد من الأطعمة الفائقة المعالجة يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة بسبب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

نظام غذائي يضر الجسم

ووفقًا لموقع “اكسبريس”، قاد فريق بحث من جامعة أديلايد ومعهد جنوب أستراليا للبحوث الصحية والطبية (SAHMRI)، بقيادة الدكتورة تيفيرا ميكونين، دراسة استقصائية استعرضت بيانات تزيد عن 96 ألف مشارك يعيشون في الولايات المتحدة، خلال الفترة من عام 1999 إلى 2018. تحليلهم يشير إلى تأثير استهلاك الأطعمة المصنعة بشكل كبير على تطور أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والتي يتضمنها نظام غذائي شائع.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً يتضمن أكثر من 40% من الأطعمة الفائقة المعالجة يكون لديهم خطر أعلى بنسبة 26% للوفاة بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الوفاة بسبب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة بنسبة 10%، مثل سرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة والربو.

كما لوحظ أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية كبيرة من الأطعمة الفائقة المعالجة عادةً يكونون في سن أصغر، مما يرتبط بزيادة مؤشر كتلة الجسم وارتفاع خطر الإصابة بالسكري وانتفاخ الرئة وارتفاع ضغط الدم، مما يشير إلى تدهور جودة النظام الغذائي بشكل عام.

تتضمن الأطعمة الفائقة المعالجة أمثلة مثل رقائق البطاطس والبسكويت واللحوم المصنعة والدجاج المقلي والمشروبات الغازية والآيس كريم، والتي تحتوي على مواد حافظة ومواد مضافة يمكن أن تزيد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، مما يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي.

تعد هذه الدراسة واحدة من أكثر الدراسات شمولاً حتى الآن حول تأثير الأطعمة الفائقة المعالجة على صحة الجهاز التنفسي. ويرجى ملاحظة أن الباحثين لا يتوقعون وجود فروقات كبيرة بين الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، نظرًا لتشابه الأنماط الغذائية.

وتختتم ميكونين بالقول: "تشير أبحاثنا إلى أن الحد من استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة يمكن أن يحسن بشكل كبير صحة الجهاز التنفسي ويقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة".

مع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات التي تؤثر على صحة الجهاز التنفسي بسبب العوامل الغذائية بشكل أفضل وأكثر تفصيلاً.