حملات تموينية على مخابز البحيرة فى ثالث أيام العيد

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بشن عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط ١٢مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،و ٩ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،و ٣ مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، كما تم تحرير ٩ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ،ولعدم لنظافة أدوات العجين، ولعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين،بمراكز شبراخيت وحوش عيسي وإدكو

وفى مراكز كفر الدوار و كوم حمادة و الرحمانية تم ضبط ١٠مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و ٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٣ مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٦ محاضر لعدن نظافة أدوات العجين ولعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبحملات مماثلة بمركزى المحمودية ودمنهور تم ضبط ٩مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى ١٢٣ شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع فى السوق السوداء وآخر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إدارة تموين بدر و إيتاى البارود من ضبط مخبز قام بتجميع ٣٨ شيكارة دقيق بلدى مدعم و٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى ١١٧ شيكارة دقيق بلدى و٨ مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن و٣ مخابز لإنتاجهم خبر غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف.