سقوط مزارع أنهى حياة جاره بسبب خلافات الجيرة فى أسيوط

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى بالرأس ووفاته متأثراً بإصابته.

بالانتقال وبسؤال نجله (مزارع - مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشاجرة بين والده و(مزارع - مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات حول الجيرة أطلق خلالها الأخير عيار نارى من (بندقية آلية) كانت بحوزته تجاه والده محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة..



وكانت قد جهزت إدارتا الحماية المدنية بالقاهرة و الجيزة، خطط محكمة من خلال درجة الاستعداد القصوى وتنشيط قسم الإنقاذ النهرى وتقديم الخدمات اللازمة لمتابعة العائمات السياحية ومراكب النزهة والأماكن المطلة على النيل وأسفل الكبارى، خلال أيام عيد الفطر المبارك وخروج المواطنين للمنتزهات بمجرد الانتهاء من الصلاة.

و شملت خطة الحماية المدنية بالقاهرة، بتكثيف الدوريات الأمنية على كافة المراسى النيلية والتحقق الدورى من مدى توافر وسائل الحماية المدنية والسلامة بها والتأكد من حمولة تلك المراكب ومدى التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة لضمان سلامة المواطنين، وسيتم متابعة عمل مراسى النيلية بحديقة الأندلس وآخر على كورنيش المعادى بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مرسى بالقرب من كوبرى عباس بمحافظة الجيزة و يجب الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات من قبل أصحاب المراكب على رقم النجدة "122" لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع .

وتقوم إدارة الحماية المدنية بالتنسيق مع المسطحات المائية لمتابعة سير المراكب النيلية و العائمات منعا لحدوث أى اشتعال و تقوم لانشات الإطفاء بمنع خطر امتداد النيران للمراكب، كما سيتم عمل حملات على العائمات لعدم السماح بالحمولة الزائدة و الزامهم بالسير فى الأماكن المسموح بها مع توفير الإضاءة اللازمة أثناء السير، وخفض الضوضاء وعدم السماح للركاب بالوقوف فى مقدمة المراكب أو الوقوف في الأماكن غير المخصصة.

كما ستقوم إدارة الحماية المدنية بالجيزة بتعيين لنش إطفاء وإنقاذ بجوار مرسى الأتوبيس النهرى بالوراق وآخر بجوار إدارة المسطحات المائية عند جزيرة القرصاية والثالث منطقة أبو النمرس، كما تم وضع لانشات مطاط أسفل كبارى المنيب والجامعة والجلاء و15 مايو وأكتوبر ،كما سيتم تنشيط قسم الإنقاذ النهرى وتقديم الخدمات اللازمة لمتابعة العائمات السياحية ومراكب النزهة والأماكن المطلة على النيل وأسفل الكبارى، وذلك استعدادًا لعيد الفطر.