حوادث تفسد فرحة العيد بالاسكندرية

فى الوقت الذى يحتفل به السكندرين بمناسبة عيد الفطر المبارك الا ان افسدت النيران والبحر فرحة المواطنين حيث شهدت المحافظة من الشرق الى الغرب العديد من حوادث الحريق كما شهدت المحافظة ماساة انسانية غرق طبيب بشرى .

" غرق طبيب "

لقي طبيب بشري من محافظة الفيوم مصرعه غرقًا ببحر إسكندرية أثناء قضاء إجازة عيد الفطر المبارك بصحبة أسرته، وعلى الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وإيداعها بمشرحة المستشفى وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

كان رئيس المباحث الجنائية يفيد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بغرق طبيب بشري ببحر الإسكندرية أثناء تواجده مع اسرته لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك.،على الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وكشفت المعاينة أن الطبيب يدعى أحمد محمد رمضان خليل، 35 عاما، ومقيم بقرية كفر عميرة دائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وأثناء تواجده بصحبة أسرته بأحد شواطئ محافظة الإسكندرية.

وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن ومباشرة التحقيقات.

" حريق 4محلات وشقق سكنية "

كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، أول أيام عيد الفطر المبارك، نشوب حريق في أحد المحال التجارية وانتقل لشقق سكنية مجاورة، وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدينة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بنشوب حريق بمنطقة البيطاش غربي المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة ورجال الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء بالإضافة إلى سيارة إسعاف إلى مكان الحريق.،نجحت جهود قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، في السيطرة على حريق شب بأحد المحال التجارية والذي امتد لـ 3 شقق سكنية، فيما لم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر بشرية فى الأرواح أو وجود مصابين.

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، أن الحريق شب بأحد المحال التجارية لبيع البدل والملابس الجاهزة بالطابق الأول، بشارع السماليهي 1 في منطقة البيطاش بحي العجمي غرب الإسكندرية وامتد لـ 3 شقق سكنية مجاورة للمحل.

وتوصلت المعاينة الأولية، بأن سبب وقوع الحريق حدوث ماس كهربائي بمحل للملابس الجاهزة بالدور الأول كان عبارة عن كافية سابقا وتصاعدت الأدخنة منه؛ بسبب وجود مادة سريعة الاشتعال وأتت على المحال وامتدت إلى 3 شقق سكنية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية.

" ذعر وفزع بسبب حريق كمبوند سموحة "

كانت قد سادت حالة من الذعر والفزع بين سكان كمبوند بالاسكندرية اثر نشوب حريق باحد الشقق السكنية دون حدوث اصابات

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدى جابر، يفيد باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بكمباوند كائن بشارع النقل والهندسة المطل على نادي سموحة الرياضي بشرقي المحافظة.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة سيدى جابر ورجال الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وذلك للتعامل مع آثار الحريق الذي شب.

أظهرت المعاينة الأولية أن الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي وامتد الحريق إلى إحدى الغرف قبل أن يتم السيطرة على النيران وإخمادها فى وقت قصير.،فيما أفاد مسؤولي الجهات الأمنية أن الحريق لم يسفر عنه أي حالات وفاة أو سقوط مصابين بسبب الحادث.

اخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة وتحرر محضر بقسم شرطة سيدي جابر وجارٍ العرض على جهات التحقيق المعنية.