الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سكان محافظة طوباس يشيعون جثماني الشهيدين شحماوي ودراغمة

الشهيدين محمد شحماوي
الشهيدين محمد شحماوي ومحمد رسول دراغمة

شيع سكان محافظة طوباس ومخيم الفارعة جنوبها، اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين محمد شحماوي، ومحمد رسول دراغمة، إلى مثواهما الأخير.

 

وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي الحكومي في طوباس، في مسيرة جماهيرية حاشدة، ردد خلالها المشاركون في الجنازة عبارات منددة بجريمة اغتيال الشهيدين، وباستمرار جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها بحق قطاع غزة.

 

وجاب موكب التشييع، الشارع الرئيسي لمدينة طوباس، قبل الوصول إلى منزليهما، حيث ألقت عائلتيهما ومحبوهما نظرة الوداع عليهما، ومن ثم الصلاة عليهما، قبل مواراتهما الثرى.

 

وكان الاحتلال اغتال الشهيد دراغمة، بعد ملاحقة مركبته الخاصة، وإطلاق وابل كثيف من الأعيرة النارية تجاهها، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما استشهد الشاب شحماوي متأثرا بإصابته الحرجة خلال اقتحام مخيم الفارعة.

 

وكان الاحتلال اقتحم بعد منتصف الليلة الماضية مخيم الفارعة لعدة ساعات، اندلع على إثرها مواجهات واشتباكات عنيفة، وسمع دوي الانفجارات في أحياء المخيم.

 

وفي وقت لاحق اقتحم الاحتلال مدينة طوباس، وأدى ذلك إلى ارتقاء الشهيدين، إضافة لعدة إصابات بالرصاص الحي نقلت إلى المستشفى التركي في طوباس، لتلقي العلاج.

 

حماس تنعى قسامين استشهدوا فجر اليوم بمنطقتي طوباس والفارعة شمال الضفّة المحتلّة

نعت حركة المقاومة الإسلاميّة حماس، رجالها ممن استشهدوا داخل سجون الاحتلال وفي ساحة المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس في بيان: بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز، تزفّ حركة المقاومة الإسلاميّة حماس إلى جماهير شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلاميّة الشهداء الأبطال، شهيدها القساميّ المجاهد المطارد محمد رسول عمر دراغمة - طوباس، نجل الشهيد القائد المجاهد عمر دراغمة الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال في بداية معركة طوفان الأقصى، ومحمد عصام شحماوي من مخيّم الفارعة، والذين ارتقوا فجر اليوم خلال المواجهات البطوليّة في منطقتي طوباس والفارعة شمال الضفّة المحتلّة.

وأضاف البيان: وأننا إذ ننعى شهداءنا الأبطال ونعزّي عائلاتهم المجاهدة لنؤكّد أن المقاومة الباسلة في الضفّة المحتلّة ستتواصل وتتصاعد وتزداد حضوراً وتأثيراً، وأن دماء شهداء شعبنا في الضفة وغزة وكل ربوع فلسطين ستكون الوقود الذي سيحرق الصهاينة ويحطّم أوهامهم بالبقاء على هذه الأرض المباركة.

 

وتابع: كما نجدد الدعوة لكافّة مجاهدي وأبناء شعبنا لمواصلة مهاجمة  أهداف جيش الاحتلال و عصابات المستوطنين والتصدّي لعدوانهم وجرائمهم، والإثخان فيهم بكل الوسائل المتاحة.


 

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