قومى المراة بالبحر الأحمر يختتم أعمال مبادرة مطبخ المصرية

فى إطار المشـروع القومي لتنمـية الأسرة المصـرية اختتم اليوم الثلاثاء المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة " مطبخ المصرية " تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي - رئيسة المجلس القومى للمرأة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والتى إستمرت لمدة 30 يوم متواصل خلال شهر رمضان الكريم في الفترة من ١١ مارس الي ٩ ابريل ٢٠٢٤

حيث تهـدف المبادرة إلى تدريب السـيدات على كيفـية إدارة المطابـخ الكبـري وإعــداد الولائـم وإنتـاج الوجبـات الجاهـزة كنـواة لمشـروع صـغير تحت عنـوان "مطبــخ المصــرية"

الجدير بالذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام للأسر الأكثر إحتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

حيث قام فرع المجلس بتدريب عدد ٢٩٠ سيدة من أهل محافظة البحر الأحمر على مدار ٢٩ يوم تدريبي بواقع ١٠ متدربات يومياً خلال الفترة من 11 مارس إلى 9 أبريل 2024 وتم إنتاج عدد ٧٣٠٨ وجبه علي مدار فعاليات المبادرة

يذكر أن مطبخ المصرية يأتى في إطار تلقى السيدات تدريباً على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الإقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط لقوى العاملة المساعدة في المطبخ، والتعريف بالتجهيزات الأساسية للمطابخ من أجهزة وأدوات كذلك التعريف بمهارات تقديم الأكل وتنظيم السفرة وتعبئة وتغليف الوجبات و المعايير الصحية لتقديم وجبات متكاملة

كما نظمت مؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر إفطارًا جماعيًا للأسر المصرية في نادى الغردقة الرياضى ، بحضور عدد كبير من قيادات المحافظة والأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الإفطار.

وشارك فى الإفطار أكثر من 650مواطن ومتطوع وعدد من قيادات المحافظة .

على الجانب الآخر وزع متطوعو حياة كريمة بالبحر الأحمر 500 وجبة على المواطنين في منازلهم، ضمن مبادرة سبيل خلال شهر رمضان .

وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود مؤسسة حياة كريمة المستمرة لتحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر فقراً، ونشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، حيث تخلل الإفطار العديد من الفقرات الترفيهية والأناشيد الدينية التي أضفت أجواء رمضانية دافئة على المكان.



وأكدت زينب سعيد منسق عام حياة كريمة بالبحر الأحمر حرص المؤسسة على نشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وإدخال السعادة على قلوبهم في شهر رمضان المبارك.

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