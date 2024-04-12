صوص التفاح.. اعرفي طريقة تحضيره للحلويات المختلفة| مفيد للعظام

صوص التفاح من الصوصات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لتزيين الكيكة أو استخدامها كحشو صحي للمخبوزات والوصفات المتعددة، بدلًا من حشو الشوكولاتة أو غيرها من الحشوات الغير صحيه، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل صوص التفاح بالقرفة وأبرز فوائده.





صوص التفاح بالقرفة

طريقة عمل صوص التفاح

المقادير

- تفاح : كيلو ونصف (تفاح إيطالي)





- قرفة : عود (أو ملعقة كبيرة / مطحونة)





- سكر : 3 ملاعق كبيرة





- ماء : نصف كوب





- عصير ليمون : 2 ملعقة صغيرة (إيطالي / طازج)





طريقة التحضير

قشري وقطعي التفاح إلى مربعات كبيرة.

ضعي التفاح، والسكر، والماء، والقرفة، في قدر كبير مغطى، واتركيه على النار حتى الغليان.

خففي النار تحت القدر، وافتحي الغطاء من أجل تحريك التفاح من حين لآخر، وبعد 30-35 دقيقة يجب أن يصبح التفاح طري، وعندما تبدأ صلصة التفاح بالالتصاق بقاع القدر يمكنكِ حينها إضافة بضع ملاعق كبيرة من الماء.

بمجرد أن يصبح المزيج ناعماً ويشبه الصلصة، أخرجيه من القدر واسكبيه في البرطمانات.





فوائد تناول التفاح

تقوية العظام

إذا تحدثنا عن صحة العظام، فإن معظم ما نفكر فيه هو الحليب ومنتجات الألبان، إلا أن بعض المركبات الموجودة في التفاح، مثل البورون، تعمل على تقوية العظام أيضًا.





يحارب الجذور الحرة

التفاح الغني بالمغذيات غني بالكيرسيتين وفيتامين C اللذين يساعدان على محاربة الجذور الحرة في الجسم ويساعدان على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.





الحماية من مرض السكري

من فوائد التفاح أنه قد يساعد على الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك لدوره المقترح في الحفاظ على مستويات السكر في الدم قدر المستطاع، نتيجة احتوائه على الألياف الغذائية.





دعم صحة الجهاز العصبي

وجدت بعض الدراسات أن تناول التفاح يساعد على تقليل عدد الخلايا العصبية المتضررة بسبب الإجهاد التأكسدي نتيجة احتوائه على مركب كويرسيتين (Quercetin) المساعد لحماية الخلايا العصبية، وبالتالي يُساعد التفاح في خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ويُعزز من كفاءة عمل الدماغ، ويُقلل من خطر الإصابة بالخرف مع التقدم بالعمر.





دعم المناعة

يتميز التفاح في غناه بالعديد من الفيتامينات التي تعود على صحتك بالفائدة، فهو يحتوي على كميات جيدة من البيتا كاروتين، وفيتامين ج (Vitamin C) وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية القوية والمهمة لمقاومة الأمراض والالتهابات والوقاية من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي.