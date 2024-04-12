الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

في اليوم الثالث لعيد الفطر .. حمامات السباحة تستقبل 18 ألف طفل بالمنيا

حمامات السباحة
حمامات السباحة

في ظل أجواء الإحتفال بعيد الفطر المبارك المبارك ، أبدت وزارة  وزارة الشباب والرياضة ، و مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، اهتماما بالغا بالإحتفال و الإحتفاء بعيد الفطر المبارك ، و ذلك من خلال إطلاق مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب في موسمها الرابع.

 

و ذلك بتحديد العديد من مراكز الشباب للإحتفال بعيد الفطر ، و توزيع الهدايا على الطلائع المشاركين في الإحتفالات ، و ذلك لاضفاء أجواء من الفرحة و السعادة ، على وجوه الأطفال ، و قضاء اوقات سعيدة داخل مراكز الشباب و الأندية الرياضية ، فقد أنطلقت اليوم الجمعة 12 إبريل ثالث ايام عيد الفطر المبارك ، بمراكز الشباب و الأندية الرياضية ، بادارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة  المنيا لعدد ١٤ مركز شباب وناديين ، شملت ، مركز شباب بني احمد ، ومركز شباب تله ، ومركز شباب بني محمد سلطان ، وماقوسه ، والبرجاية ،  ودماريس ، وصفط الشرقية ، وطهنشا ، وابوفليو.

 

 فعاليات  الإحتفال بهذه المناسبة العطرة  ، و ذلك من خلال فتح المركز  امام الأعضاء و الرواد ، و تم توزيع الهدايا على الأطفال، قيام الأطفال بإرتياد حمامات السباحة ، الملاهي، ممارسة بعض الألعاب الخفيفة ، و المراجيح بحدائق الطفل ، الملاعب، ممارسة لعبة كرة القدم ، و شد الحبل ، الكراسي الموسيقية ، و غيرها من الألعاب الخفيفة ، وتم الإحتفال في ظل اجواء مملوءة بالفرحة و السعادة ، و التي ظهرت على وجوه الأطفال ، و تم التنفيذ بمشاركة عدد ١٨٠٠٠ طفل ، من المترددين من الشباب والأطفال وكبار السن ، وجميع أطياف المجتمع .

 

وتم توزيع عدد كبير من  الهدايا على الأطفال ، وحضر تنفيذ فعاليات  مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب رئيس ،و اعضاء مجلس إدارة المراكز، العاملين بمراكز الشباب، الأندية الرياضية ومدير اداره شباب المنيا ، ومتابعة وتغطية إعلامية للمركز الاعلامى ، والمنسقين الإعلاميين بالإدارات ، بإشراف دكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، ومدير المركز الإعلامى ، جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وتحت إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة.

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