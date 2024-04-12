في اليوم الثالث لعيد الفطر .. حمامات السباحة تستقبل 18 ألف طفل بالمنيا

في ظل أجواء الإحتفال بعيد الفطر المبارك المبارك ، أبدت وزارة وزارة الشباب والرياضة ، و مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، اهتماما بالغا بالإحتفال و الإحتفاء بعيد الفطر المبارك ، و ذلك من خلال إطلاق مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب في موسمها الرابع.

و ذلك بتحديد العديد من مراكز الشباب للإحتفال بعيد الفطر ، و توزيع الهدايا على الطلائع المشاركين في الإحتفالات ، و ذلك لاضفاء أجواء من الفرحة و السعادة ، على وجوه الأطفال ، و قضاء اوقات سعيدة داخل مراكز الشباب و الأندية الرياضية ، فقد أنطلقت اليوم الجمعة 12 إبريل ثالث ايام عيد الفطر المبارك ، بمراكز الشباب و الأندية الرياضية ، بادارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المنيا لعدد ١٤ مركز شباب وناديين ، شملت ، مركز شباب بني احمد ، ومركز شباب تله ، ومركز شباب بني محمد سلطان ، وماقوسه ، والبرجاية ، ودماريس ، وصفط الشرقية ، وطهنشا ، وابوفليو.

فعاليات الإحتفال بهذه المناسبة العطرة ، و ذلك من خلال فتح المركز امام الأعضاء و الرواد ، و تم توزيع الهدايا على الأطفال، قيام الأطفال بإرتياد حمامات السباحة ، الملاهي، ممارسة بعض الألعاب الخفيفة ، و المراجيح بحدائق الطفل ، الملاعب، ممارسة لعبة كرة القدم ، و شد الحبل ، الكراسي الموسيقية ، و غيرها من الألعاب الخفيفة ، وتم الإحتفال في ظل اجواء مملوءة بالفرحة و السعادة ، و التي ظهرت على وجوه الأطفال ، و تم التنفيذ بمشاركة عدد ١٨٠٠٠ طفل ، من المترددين من الشباب والأطفال وكبار السن ، وجميع أطياف المجتمع .

وتم توزيع عدد كبير من الهدايا على الأطفال ، وحضر تنفيذ فعاليات مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب رئيس ،و اعضاء مجلس إدارة المراكز، العاملين بمراكز الشباب، الأندية الرياضية ومدير اداره شباب المنيا ، ومتابعة وتغطية إعلامية للمركز الاعلامى ، والمنسقين الإعلاميين بالإدارات ، بإشراف دكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، ومدير المركز الإعلامى ، جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وتحت إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة.