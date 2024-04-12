تعليق مثير من جيسوس حول سلسلة انتصارات الهلال السعودي المتواصلة

تحدث المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على سلسلة الانتصارات المتواصلة بمختلف البطولات والتي كانت أخرها أمام الاتحاد في السوبر السعودي.

وحقق الهلال بطولة السوبر السعودي بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية ابوظبي.

وقال جيسوس في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية اللقاء:" لا أعلم إذا كان هناك فريق قادر في الوقت الحالي، على إيقاف انتصارات الهلال أو لا، الأهم هو أننا سنواصل العمل، لتقديم أفضل ما لدينا خلال الفترة المقبلة بشكل كامل".

وسجل رباعية نادي الهلال، سالم الدوسري، وناصر الدوسري، بالإضافة إلى مالكوم هدفين، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد عبدالرزاق حمدالله.

وبهذه النتيجة، حقق الخلال الانتصار رقم 34 له على التوالي، وهو أعلى عدد انتصارات متتالية لناد في تاريخ كرة القدم.

ويعتبر هذا اللقب هو أول ألقاب الهلال هذا الموسم، بينما لا يزال ينافس "الزعيم" في بطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.