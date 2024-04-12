الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة هجمات على مدن فلسطينية فجر اليوم

شهدت الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر، سلسلة من الهجمات والاقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مدن فلسطينية.

حيث اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدة اذنا غرب الخليل.

ووفقا لوكالة وفا، فإن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت بعدد من آلياتها العسكرية بلدة إذنا من الجهة الشمالية، وانتشرت وسط البلدة، وفي محيط منازل المواطنين في منطقة خلة الفول، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة مدينة طولكرم، فقد تم اقتحام عدد من اليات الاحتلال المدينة من مدخلها الجنوبي، قادمة من مستوطنة "افني حيفتس" باتجاه بوابة شوفة.

وأضافت المصادر أن الآليات العسكرية اتجهت صوب منطقة العزب شرق طولكرم، وتمركزت في ضاحية الصوانة، وعزبة الجراد وعزبة الطياح.

في الوقت ذاته، اقتحمت قوة اخرى المدينة من محورها الغربي واتجهت شمالا باتجاه حي الاقصى في ضاحية شويكة، وقامت بمطاردة مركبة لاحد الشبان بالقرب من دوار اليونس المؤدي للضاحية، واطلقت النار صوبها دون ان يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت عزبة ابو بلال في ضاحية اكتابا شرق المدينة، في الوقت الذي جابت شوارع المدينة خاصة محيط ميدان الشهيد ثابت ثابت، والاحياء الشرقية والغربية والشمالية.