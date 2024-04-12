الجمعة 12 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خيسوس يحقق رقمًا تاريخيًا بعد التتويج بكأس السوبر السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح المدرب البرتغالي خورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، من تحقيق رقم تاريخي بعد التتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

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الهلال يُهين الاتحاد برباعية ويتوج بطلاً لكأس السوبر السعودي

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سالم الدوسري يحقق رقمًا قياسيًا بعد اكتساح الاتحاد برباعية

وتمكن الهلال تحت قيادة خيسوس من حصد لقب كأس السوبر السعودي بعد الفوز على الاتحاد، بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الخميس.

وبات المدرب البرتغالي خيسوس يملك لقبين في بطولة كأس السوبر السعودي، ليكون أول مدرب يحقق هذا الإنجاز منذ انطلاقها عام 2013.

جدير بالذكر أن خيسوس سبق وأن توج بلقب كأس السوبر السعودي لعام 2018، مع فريق الهلال، ليكون أول مدرب يحصد لقب المسابقة مرتين.

ويستعد الزعيم لمواجهة نظيره العين الإماراتي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد العين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

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الهلال يُهين الاتحاد برباعية ويتوج بطلاً لكأس السوبر السعودي
الجريدة الورقية