سالم الدوسري يحقق رقمًا قياسيًا بعد اكتساح الاتحاد برباعية

تمكن سالم الدوسري، لاعب فريق الهلال السعودي، من تحقيق رقم قياسي بعد هدفه في شباك الاتحاد والتي انتهت بفوز الزعيم برباعية والتتويج بكأس السوبر السعودي.

وحقث الهلال الفوز علي نظيره الاتحاد بنتيجة 4_1، في إطار منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد.

وسجل سالم الدوسري، هدف الهلال الثاني في شباك الاتحاد، في الدقيقة 44 من صناعة صالح الشهري.



وأصبح سالم الدوسري هداف مواجهات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد برصيد 10 أهداف في تاريخ مواجهات الفريقين.

وبهذه النتيجة، حقق الهلال الانتصار رقم 34 له على التوالي، وهو أعلى عدد انتصارات متتالية لناد في تاريخ كرة القدم.

ويعتبر كأس السوبر السعودي هو أول ألقاب الهلال هذا الموسم، بينما لا يزال ينافس "الزعيم" في بطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.