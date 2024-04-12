للعيد.. طريقة عمل كرات كيك بالشوكولاتة في دقائق

كرات كيك بالشوكولاتة من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لضيافة العيد، فتتميز بمذاقها الشهي التي يحبه الكبار والصغار، كما يتميز بسرعة تحضيره، وفيما يلي نقدم لم طريقة عملها.

كرات كيك بالشوكولاتة

طريقة عمل كرات كيك بالشوكولاتة

المقادير

- للتزيين :

الشوكولاتة : حسب الرغبة (ذائبة)

رقائق البطاطس : حسب الرغبة

- كيك فانيلا : قالب (أو بنكهة الشوكولاتة)

- حليب : نصف كوب (أو قشطة)

- الشوكولاتة : نصف كوب (ذائبة / للدهن)

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة

1. لعمل كرات كيك الشوكولاتة ..فتتي الكيك في وعاء كبير. ثم أضيفي شوكولاتة الدهن، وصبي الحليب.

2. قلبي المكونات جيداً حتى تتجانس. ثم اعجني باليد.

3. كوري الخليط السابق لكرات متوسطة الحجم. وضعيهم في الثلاجة مدة 10 دقائق.

4. لتزيين كرات كيك بالشوكولاتة:

غطسي الكرات بشوكولاتة الحليب، والشوكولاتة البيضاء، وزيني بحسب الرغبة.





فوائد تناول الشوكولاتة

تقلل خطر السكتة الدماغية

اكتشف العلماء في فنلندا أن استهلاك الشوكولاتة يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17% في المتوسط بين مجموعة الرجال الذين خضعوا للفحص.





غنية بالمعادن

الشوكولاتة الداكنة زاخرة بالمعادن المفيدة مثل البوتاسيوم والزنك والسيلينيوم، حتى أن قطعة وزنها مئة غرام توفر 67% من الكميات الغذائية المسموحة والموصى بها من الحديد.





مفيدة للبشرة

تحمي مركبات الفلافونول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة البشرة من أشعة الشمس الضارة، لكن ذلك لا يمنع المرء من استعمال بعض الكريمات الواقية من الشمس.





تساعد على إنقاص الوزن

يقول عالم الأعصاب ويل كلاور إن إذابة قطعة صغيرة من الشوكولاتة الجيدة على اللسان قبل عشرين دقيقة من وجبة الطعام تحفز الهورمونات في الدماغ، مما يجعل المرء يشعر بالشبع وتساعد في إنقاص الوزن.





تقلل نسبة الكوليسترول

ثبت أن استهلاك الكاكاو يقلل مستويات الكوليسترول الضار، ويرفع معدلات الكوليسترول الحميد؛ ومن ثم يحد من خطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية.

خفض مستويات الإجهاد والتوتر

في دراسة صغيرة أجريت على 30 شخصًا من الأصحاء، والتي تم فيها تناولهم لـ 40 غرام من الشوكولاتة الداكنة في كل يوم ولمدة 14 يومًا شوهد انخفاض ملحوظ في هرمونات التوتر، ومع ذلك فإن هذه الدراسة التي مولتها شركة تصنيع الشوكولاتة كانت مدتها قصيرة ولا تقدم أدلة كافية على أن الشوكولاته لها أي فوائد أو آثار على الإجهاد.





المساعدة في الوقاية من السرطان

تشير بعض البحوث المخبرية والتي أجريت على الحيوانات بحيث تم فيها اتباع نظام غذائي غني بالكاكاو إلى إمكانية توفير حماية ضد سرطان الأمعاء عند تناول الكاكاو بانتظام، ومع ذلك فإنه من المستحيل أن نستنتج من البحوث التي أجريت في المختبر بشكل قطعي بأن الكاكاو يمكن أن يحمي الإنسان ضد سرطان الأمعاء.