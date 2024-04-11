دون تخريب للدايت في العيد| حضري سلطة الفواكة الصحية واللذيذة

تعد سلطة الفواكة من أشهي الوصفات التي يمكن تناولها في أي وقتن لسد الجوع، وتتميز بإحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان، ويمكن أيضًا تناولها لتقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن، خاصًة في العيد كبديل للكحك والبسكويت.





طريقة عمل سلطة الفواكة

المقادير

- الموز : 4 حبات





- البرتقال : 2 حبة





- التفاح : 2 حبة





- كمثري : 1 حبة





- الفراولة : 6 حبات





- التوت البري : ملعقة كبيرة





- سكر : ملعقة صغيرة





- عصير الأناناس : ربع كوب





عصير البرتقال : ربع كوب





طريقة التحضير

لعمل سلطة الفواكة ..قشري كل من البرتقال، والموز، والتفاح، والكمثري ثم قطعيها مكعبات صغيرة.





قطعي الفراولة إلى قطع صغيرة ثم ضعي الفاكهة في وعاء متوسط الحجم.





في وعاء آخر، ضعي عصير الليمون، والأناناس، والسكر، واخلطي حتى يذوب السكر، ثم اسكبيها على الفاكهة.





أضيفي التوت البري ثم اخلطي السلطة حتى تتداخل.





وزعي الفاكهة في كاسات وقدميها باردة.





فوائد تناول الموز

محتوى عالي الألياف

الموز غني بالمحتويات الليفية التي تساعد في عملية الهضم ، وبالتالي تبقيك بعيدا عن مشاكل مثل الإمساك وعلاوة على ذلك ، بوجود الألياف ، فإنه يجعلك ممتلئًا لفترة طويلة ، كما أنه قادر أيضًا على خفض الوزن الإضافي.





يعزز طاقتك

لأن الموز سهل الهضم يتم تحويل محتوى السكر في هذه الفاكهة إلى مصدر للطاقة ، والتي تبقيك نشطا لفترة طويلة، وهذا هو السبب في أن مدربي الصالة الرياضية يقترحون دائمًا على الجميع تناول الموز بعد جلسة تمرين متعبة.





مفيد لصحة القلب

فوائد الموز للنساء تشمل أيضا

هذا واحد. كونه غذاء غنيا بالألياف ، فإنه يحافظ على مستوى الكوليسترول الخاص بك تحت السيطرة وهذا بدوره يحافظ على صحة قلبك ويحد من فرص إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مفيد جدًا أثناء الحمل

بالنسبة للأمهات المحتملات ، يجب إدراج الموز في نظامهم الغذائي، ويحتوي على حمض الفوليك المسؤول عن صنع خلايا جديدة وإزالة أي عيوب خلقية عند الطفل الذي لم يولد بعد. بالنسبة للنمو الكلي للجنين ، فإن الموز مهم جدًا.

يعالج فقر الدم

النساء الهنديات غالبا ما يعانون من فقر الدم. الموز غذاء رخيص ومليء بالحديد وبالتالي ، فإن تناول الموز بانتظام يمكن أن يساعد في علاج نقص الحديد في جسم المرأة ، وبالتالي المساعدة في بناء كريات الدم الحمراء.