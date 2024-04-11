Uber تسهل الوصول إلى أدوات الأمان وتخصيصها

ترسل الكثير من النساء اللاتي يستخدمن خدمات مشاركة الرحلات بانتظام تفاصيل رحلاتهن إلى أحبائهن ويتخذن إجراءات احترازية أخرى، خاصة في الليل. الآن، تقوم Uber بوضع جميع أدوات الأمان الخاصة بها في مكان واحد، مما يسهل الوصول إليها ويسمح للمستخدمين بتخصيصها بحيث يتم تشغيلها تلقائيًا. في قسم تفضيلات السلامة الجديد بالتطبيق، يمكن للمسافرين اختيار الجدول الزمني لتنشيط أدوات السلامة الخاصة به تلقائيًا، سواء كان ذلك لكل رحلة بعد الساعة 9 مساءً، أو في عطلات نهاية الأسبوع أو فقط للركوب التي تبدأ على بعد 50 مترًا من البار أو المطعم. ويمكنهم أيضًا التأكد من أن ميزات الأمان الخاصة بـ Uber نشطة في كل رحلة يقومون بها إذا أرادوا ذلك.

إحدى الأدوات التي يمكن للمسافرين تفعيلها في البوابة الجديدة هي التسجيل الصوتي، والذي قدمته الشركة منذ فترة. وتؤكد أوبر للمستخدمين أن هذه التسجيلات مشفرة ولا يمكن لأي شخص الوصول إليها، حتى الشركة. ومع ذلك، إذا حدث شيء ما أثناء الرحلة، يمكن للمسافرين اختيار الإبلاغ عن حادث ومشاركة التسجيل مع أوبر للحصول على إثبات. يمكن للمستخدمين أيضًا تشغيل التحقق من رقم التعريف الشخصي (PIN) حتى يتمكنوا من التأكد من ركوبهم السيارة الصحيحة، بالإضافة إلى RideCheck، الذي يساعد Uber على اكتشاف ما إذا كانت الرحلة خرجت عن مسارها أو توقفت بشكل غير متوقع. وأخيرًا، هناك ميزة Share My Trip، التي تسمح للمسافرين بمشاركة موقعهم المباشر وتفاصيل الرحلة تلقائيًا مع جهات الاتصال الموثوقة.

في الوقت الحالي، لا تتوفر صفحة تفضيلات الأمان الجديدة إلا في الولايات المتحدة وكندا ودول أمريكا اللاتينية، لكن الشركة تخطط لتوسيع نطاق توفرها ليشمل المزيد من المناطق. للوصول إلى البوابة الجديدة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات والعثور على رابط إليها أو النقر فوق الدرع الأزرق لمجموعة أدوات السلامة أثناء الرحلة ثم النقر فوق "إعداد تفضيلات الأمان".