"البحوث الإسلامية" يكشف الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله للشهيد (فيديو)

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إن أعلى الناس درجات بعد الانبياء هم الشهداء، فيغفر الله لهم جميع ذنوبهم إلا الدين لأنه من حقوق الناس".

وأضاف الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية خلال حواره ببرنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس “الحسنات يذهبن السيئات ما لم تكن تتعلق بحقوق العباد، لأن من أهم شروط قبول التوبة، رد حقوق العباد”

حقوق العباد مصانة

وتابع الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية: " مينفعش تسب أحد أو تستولي على ماله وتستغفر الله، حقوق العباد مصانة، وكذلك من أهم مقاصد الشريعة حفظ المال وحقوق الناس" .

كشف الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، عن كيفية استمرار الطاعة بعد رمضان، قائلا: "من أحسن الصيام أحسن جني الصيام، ومن أحس بالراحة والطمأنية والذى يعيش علي هذه المعاني يستطيع أن يعيش فى طاعة ما بعد رمضان".



وأوضح الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "من وصل لتقوى الله فى رمضان، حقق الطاعة بعد رمضان، والذى يعيش هذه الحال لا يضيعها أبدا بعد رمضان، ولا يمكن أن يضحى بالجو الرمضاني، فمن أطاع الله ومنع نفسه من الغيبة والنميمة، لن يعود لها بعد رمضان".

االدوم على العمل الصالح حتى لو كان قليلا

وتابع: "لو كنت بتصلى 8 ركعات تراويح صلى اثنين فقط، ولو كنت بتطلع ٣٠ وجبة فى رمضان طلع وجبة كل أسبوع، داوم على العمل الصالح حتى لو كان قليلا".