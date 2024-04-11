الخميس 11 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

"البحوث الإسلامية" يكشف الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله للشهيد (فيديو)

الدكتور محمود الهواري،
الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث ا

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد  لمجمع البحوث الإسلامية، إن  أعلى الناس  درجات بعد الانبياء هم الشهداء، فيغفر الله لهم  جميع ذنوبهم إلا الدين لأنه من حقوق الناس".

txt

"البحوث الإسلامية" يكشف عن كيفية استمرار الطاعة بعد رمضان (فيديو)

txt

البحوث الإسلامية يعلن تنفيذ خطة رباعية خلال أيام عيد الفطر المبارك

وأضاف الأمين العام المساعد  لمجمع البحوث الإسلامية خلال  حواره ببرنامج "مع الناس"،  المذاع على  فضائية "الناس"، اليوم الخميس “الحسنات يذهبن السيئات ما لم تكن  تتعلق بحقوق العباد، لأن من أهم شروط قبول التوبة، رد حقوق العباد”

حقوق العباد مصانة

وتابع  الأمين العام المساعد  لمجمع البحوث الإسلامية: " مينفعش تسب أحد أو تستولي على ماله وتستغفر الله، حقوق العباد مصانة، وكذلك من أهم مقاصد الشريعة حفظ المال وحقوق الناس"   .  

كشف  الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، عن كيفية استمرار الطاعة بعد رمضان، قائلا: "من أحسن الصيام أحسن جني الصيام، ومن أحس بالراحة والطمأنية والذى يعيش علي هذه المعاني يستطيع أن يعيش فى طاعة ما بعد رمضان".


وأوضح الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية،  خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "من وصل لتقوى الله فى رمضان، حقق الطاعة بعد رمضان، والذى يعيش هذه الحال لا يضيعها أبدا بعد رمضان، ولا يمكن أن يضحى بالجو الرمضاني، فمن أطاع الله ومنع نفسه من الغيبة والنميمة، لن يعود لها بعد رمضان".

االدوم على العمل الصالح حتى لو كان قليلا
وتابع: "لو كنت بتصلى 8 ركعات تراويح صلى اثنين فقط، ولو كنت بتطلع ٣٠ وجبة فى رمضان طلع وجبة كل أسبوع، داوم على العمل الصالح حتى لو كان قليلا".

مواد متعلقة

القوات المسلحة تشارك أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.. فيديو

الرئيس السيسي يكرم أبناء الشهداء في احتفالية العيد
الجريدة الورقية