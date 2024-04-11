منطقة وسط البلد كاملة العدد في ثالث أيام عيد الفطر

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة ازدحاما شديدا في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إذ تعتبر من مناطق التنزه لما فيها من محال تجارية كالمطاعم والملابس والسينمات والمسارح.

واحتفل الآلاف من المواطنين بثالث أيام عيد الفطر المبارك، فيما شهدت المحال التجارية حركة رواج كبيرة، خاصة المطاعم ومحال الحلوى، والسينمات.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها في منطقة وسط البلد مع تواجد الشرطة النسائية، منعا لأي أعمال خارجة عن القانون وإفساد فرحة العيد.

كما تواجدت عربات الإسعاف والمطافيء في شوارع منطقة وسط البلد، تحسبا لأي طارئ.

ورفعت وزارة الداخلية أقصى درجات الطوارئ وانتشرت قوات الشرطة في الشوارع؛ لتأمين المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

دار الإفتاء



وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 2024 بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.