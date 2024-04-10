بيانات أساسية في أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن البيانات الأساسية التي يجب وضعها في أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفات أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تطبيق مواصفات أن الورقة الامتحانية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المحافظات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن كراسة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تتضمن البيانات الأساسية من: المرحلة، والصف الدراسي، والمادة الدراسية، والزمن، والدرجة، وتاريخ الامتحان.

تنسيق أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ونوهت وزارة التربية والتعليم بضرورة جودة تنسيق الورقة الامتحانية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بما يضمن مقرونتيها.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن تنسيق أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يشمل: حجم الخط، واختيار نوع الخط المناسب، والمسافات بين السطور الهوامش، والعناوين، وتعليمات الأسئلة، وجودة الطباعة، والخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية.

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو.

وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة.

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024