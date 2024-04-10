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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

بيانات أساسية في أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن البيانات الأساسية التي يجب وضعها في أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024. 

مواصفات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

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وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفات أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تطبيق مواصفات أن الورقة الامتحانية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المحافظات. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن كراسة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تتضمن البيانات الأساسية من: المرحلة، والصف الدراسي، والمادة الدراسية، والزمن، والدرجة، وتاريخ الامتحان. 

تنسيق أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بضرورة جودة تنسيق الورقة الامتحانية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بما يضمن مقرونتيها. 

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن تنسيق أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يشمل: حجم الخط، واختيار نوع الخط المناسب، والمسافات بين السطور الهوامش، والعناوين، وتعليمات الأسئلة، وجودة الطباعة، والخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية.

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو. 

وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة. 

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

  1. أن تغطي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جميع أجزاء المنهج.
  2. أن تتدرج أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الورقة الامتحانية من السهل إلي الصعب.
  3. أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
  4. أن تغطي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
  5. أن تتوزع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
  6. أن تكون الورقة الامتحانية أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
  7. المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان، مثل: الأرقام، والإحصائيات، التواريخ؛ لأنها ليست أهدافًا اختبارية.
  8. أن تكون المواد التعليمية المصاحبة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، الخرائط، والجداول، والرسوم البيانية واضحة وسليمه علميًا وفنيًا.
  9. أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة تقيس المستويات المعرفية المختلفة.

     

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