عمر كمال عبد الواحد رجل مواجهة الأهلي وزد

توج عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن للفريق الأول لكره القدم بالنادي الاهلي بجائزة رجل مواجهة فريقه امام زد التي انتهت منذ قليل.

وحقق النادي الأهلي فوزا دراميًا على زد بهدف من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد السلام ضمن مؤجلات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقه 89 من خلال تسديدة قوية من خارج منطقه الجزاء بأقدام الفلسطيني وسام ابو علي استقرت اقصى الزاويه اليمنى لحارس فريق زد علي لطفي.

وألغى حكم اللقاء أمين عمر هدف اول للأهلي عن طريق أحمد عبد القادر بداعي وجود مخالفة التسلل ،بعد الرجوع لتقنيه الفار.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى النقطة 21 محتلا الترتيب العاشر ، بينما تجمد رصيد زد عند النقطه ٢٤ في المركز الخامس.