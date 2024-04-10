ضوابط التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط التقديم لاستمارات امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن آخر موعد لتقدم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 هو يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الحالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدم تقدم الطالب للامتحان أو تغيبه عن تأدية الامتحان في جميع المواد لا يحتسب ضمن مرات التقدم أو الرسوب بما لا يتجاوز العامين المسموح بهما على أن يحتسب الرسوب في الدورين الأول والثاني في العام الواحد مرة رسوب واحدة.

فئات مسموح لها التقديم في امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، حيث يسمح للفئات التالية من الطلاب المقيدين بالفرق النهائية قيدا رسميًا قانونيًا خلال العام الدراسي 2023/2024 بالمدارس الرسمية والخاصة بالتقدم للامتحان وهم: الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية- الفندقية- الزراعية- الصناعية نظام السنوات الثلاث بجميع الشعب والتخصصات، والطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية- الفندقية- الزراعية- الصناعية) نظام السنوات الثلاث والمطبق بها المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية.

وتتضمن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 : الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج تجارى- فندقي- زراعي- صناعي نظام السنوات الثلاث، والطلاب المقيدون بالمدارس الثانوي، بجانب الطلاب المقيدون بالمدارس الفنية المتقدمة تجارية- فندقية- زراعية- صناعية نظام السنوات الخمس.

كما يسمح للطلبة الناجحين أو الراسبين بالصف الثالث بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس، وكذلك الطلاب الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب بالصف الرابع أو الخامس أو الذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم- بالتقدم لأداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث على نظام العمال) وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم ٥٦٢ بتاريخ والمعدل بالقرار رقم ٤٧٦.



و بالنسبة للطلاب المنتظمين المقيدين بالصف الثالث بالمدارس الفنية المتقدمة (نظام السنوات الخمس) (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) يحق لهم التقدم لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) نظام السنوات الثلاث في ذات العام كطلاب منتظمين عن طريق إحدى المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث، بعد تحرير الطالب الثانوي وولي أمره إقرارا بذلك أثناء امتحانات نهاية العام بالصف الثاني أو موعد غايته أول أكتوبر من بداية الصف الثالث.

ولفت وزارة التربية والتعليم إلى أن ذلك استكمالا للخطوات الخاصة بالإعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بنوعيتها المختلفة (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) وحفاظا على حسن سير الأعمال الخاصة بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة وتنفيذا للمواعيد المستهدفة للانتهاء من هذه الأعمال.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بالتوجه بما يلزم نحو: إعلام مسئولي المدارس الفنية بكل نوعيتها التابعة لنطاق مديريتكم بأن آخر موعد لتقدم طلبة الدبلومات الفنية بالاستمارات الخاصة بأداء الامتحان للعام الدراسي 2023-2024 هو يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024.

