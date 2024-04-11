أسباب كسر الأظافر وعلاقتها بالشيخوخة.. طرق العلاج

مشكلة تشقق وسهولة كسر الأظافر تثير قلق الكثيرين، بغض النظر عن جنسهم، حيث تُسبب العديد من العادات السيئة مثل القضم والتعرض المفرط للماء والمنظفات تلفًا كبيرًا للأظافر.

أسباب هشاشة وكسر الأظافر

تزداد هشاشة الأظافر مع بدايات الشيخوخة، ويُعتبر استخدام المانيكير بشكل مفرط عاملًا مساهمًا في جفافها وتشققها.

علاج هشاشة وكسر الأظافر

لذا، يأتي الحل بالتركيز على الوقاية، من خلال الحفاظ على ترطيب الأظافر وتجنب العادات الضارة كالقضم والتعرض المفرط للماء والمنظفات.

طرق خفض الوزن الزائد بعد رمضان والعيد

على صعيد آخر، بعد فترة الصيام والاحتفالات بعيد الفطر، يصبح الزائد في الوزن أمرا شائعا بين الأفراد، مما يدفع الكثيرين للسعي نحو فقدان الوزن الزائد. ومن أجل مساعدة الأشخاص في هذا الصدد، يقدم موقعا "healthline" و"everydayhealth" خطة رجيم لمدة ثلاثة أيام.

تُعتبر خطة الرجيم لثلاثة أيام من بين الحميات الغذائية الفعالة التي تُساهم في فقدان الوزن بسرعة، حيث يمكن تخفيض ما يصل إلى 4.5 كيلو جرام أسبوعيا. ومع ذلك، يجب استخدامها بحذر وعدم الاعتماد عليها لفترة طويلة لتجنب مشاكل الصحة مثل فقدان كتلة العظام والعضلات، والجفاف، ونقص التغذية.

يستند رجيم الثلاثة أيام على تباع النظام الغذائي لمدة ثلاثة أيام متتالية، تليها فترة راحة لأربعة أيام، ثم يمكن تكرار الدورة حسب الحاجة للوصول إلى الوزن المثالي.

أما وجبات رجيم الثلاثة أيام فتتضمن:

- وجبة الإفطار:

- كوب من القهوة أو الشاي بدون سكر.

- شريحة من الخبز المحمص.

- قطعة من جبنة قليلة الدسم مع ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.

- وجبة الغداء:

- نصف كوب من التونة المعلبة.

- شريحة من الخبز المحمص.

- فنجان من القهوة أو الشاي بدون سكر.

- وجبة العشاء:

- قطعة من السمك المشوي أو قطعة من اللحم أو الدجاج.

- خضار مشكلة مثل الجزر والبروكلي.

- فنجان من القهوة أو الشاي بدون سكر.

من الجدير بالذكر إنه بعد فترة الصيام والاحتفالات بعيد الفطر، يصبح الزائد في الوزن أمرا شائعا بين الأفراد، مما يدفع الكثيرين للسعي نحو فقدان الوزن الزائد.