آبل تحذر مستخدمي iPhone في 92 دولة من هجوم برامج التجسس

تلقى بعض مستخدمي iPhone تنبيهًا مقلقًا للغاية على أجهزتهم يوم الأربعاء. أرسلت شركة آبل إشعارات إلى أفراد في 92 دولة تحذرهم من أنهم ربما كانوا هدفًا لهجمات برامج التجسس المرتزقة، وفقًا لتقارير TechCrunch. وجاء في الرسالة: "اكتشفت شركة Apple أنك مستهدف من خلال هجوم برنامج تجسس مرتزق يحاول عن بعد اختراق جهاز iPhone المرتبط بمعرف Apple الخاص بك -xxx-".

ذهب تنبيه Apple لمشاركة معلومات إضافية حول الحادث. وتابع التنبيه: "من المحتمل أن يستهدفك هذا الهجوم على وجه التحديد بسبب هويتك أو ما تفعله. وعلى الرغم من أنه من غير الممكن أبدًا تحقيق اليقين المطلق عند اكتشاف مثل هذه الهجمات، إلا أن شركة Apple لديها ثقة كبيرة في هذا التحذير - يرجى أخذه على محمل الجد". وأوضحت شركة آبل أنها لا تستطيع تقديم أي معلومات حول سبب ظهور الرسالة خوفًا من أن تساعد المعلومات الإضافية المهاجمين على تجنب اكتشافهم في المستقبل. تستخدم الشركة المعلومات والتحقيقات الداخلية لتحديد الهجمات.

هذه الحالة ليست المرة الأولى التي تضطر فيها شركة Apple إلى إرسال هذا النوع من الإشعارات. ومنذ عام 2021، تلقى أفراد في أكثر من 150 دولة رسائل مماثلة، بما في ذلك تحذير لبعض الصحفيين والسياسيين في الهند في أكتوبر الماضي. ومع ذلك، ليس من الواضح ما هي الدول التي تلقى الأفراد تنبيهات في هذا الوقت.