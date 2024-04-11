EQS الجديدة من مرسيدس تشبه الفئة S

أصدرت مرسيدس بنز معاينة لطراز سيارتها الكهربائية EQS 2025 الذي يأتي بتصميم شبكي جديد يتميز بشرائح الكروم على خلفية سوداء عميقة إلى جانب نجمة واقفة على غطاء المحرك. مع هذه التغييرات فقط، فإن سيارة EQS القادمة تشبه بشكل أكثر وضوحًا سيارات بنز الفئة S، نظيرتها في تشكيلة صانع السيارات غير الكهربائية، أكثر من سابقتها. بالإضافة إلى مظهر بنز التقليدي والترقيات التي تجعل مقاعدها أكثر راحة، ستأتي 2025 EQS أيضًا ببطارية أكبر.

تتمتع بطاريتها الجديدة بقدرة أكبر قابلة للاستخدام تبلغ 118 كيلووات في الساعة، مقارنة بالطراز الأقدم البالغة 108.4 كيلووات في الساعة. وبطبيعة الحال، كلما زادت كيلوواط ساعة، كلما زاد نطاق السيارة الكهربائية - كان نطاق EQS الأول يبلغ 350 ميلًا وفقًا لوكالة حماية البيئة (EPA)، لذا نتوقع أن تعلن مرسيدس عن نطاق أطول من ذلك. ستحتوي سيارة EQS لعام 2025 على برنامج كبح متجدد جديد تقول شركة صناعة السيارات إنه يمكنه استرداد المزيد من الطاقة للاستخدام أيضًا. وسيساهم ذلك أيضًا في تحقيق مدى أطول واستخدام أقل لأقراص مكابح السيارة وإحساس أفضل بالدواسة.

لم تعلن شركة صناعة السيارات عن تكلفة النموذج بعد، ولكن من المرجح أن تبدأ الأسعار بأكثر من 100000 دولار عندما تصل إلى الوكلاء الأمريكيين في وقت لاحق من هذا العام.