مابولولو يقود تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك بدوري نايل

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد السكندري التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الزمالك مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

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حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – سيف تقا – مصطفى إبراهيم - كريم الديب.

خط الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو- شريف رضا.

خط الهجوم: بواتينج – مابولولو – أحمد عادل ميسي.

دكة البدلاء " عمر صلاح ومحمود شبانة وهشام صلاح وناصر ناصر وعمر الوحش وعبد الغني محمد وعمرو صالح وأحمد عيد وفان ديرك."