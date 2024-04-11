سامسون يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

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ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري وناصر منسي.