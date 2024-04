لعبة Prince of Persia جديدة قادمة من الاستوديو خلف Dead Cells

معجبو أمير بلاد فارس يحتفلون حقًا هذا العام. لقد رأينا بالفعل إصدار لعبة Metroidvania Prince of Persia: The Lost Crown التي لاقت استحسانًا كبيرًا، لكن Ubisoft أعلنت للتو عن لعبة أخرى في السلسلة. إن The Rogue Prince of Persia هو فريق تعاوني مع Evil Empire، المطورين الذين قاموا بتطوير لعبة Dead Cells الشهيرة. يتعلق الأمر بالوصول المبكر إلى Steam في 14 مايو.



إنها لعبة روجلايت ذات تمرير جانبي، تمامًا مثل Dead Cells. كما ترون من العرض الترويجي، تذكرنا الرسومات أيضًا بلعبة منصات الحركة التي نالت استحسانًا واسعًا وإدمانًا كبيرًا. أنت تلعب دور أمير بلاد فارس، الذي تم تجهيزه بجهاز غامض يسمح له بالبعث بعد الموت. أنت تبذل قصارى جهدك. تموت. يمكنك شراء ترقيات في عالم المحور. هذه هي صيغة الروجلايت وأنا هنا من أجلها تمامًا.

على الرغم من أنها تبدو مخيفة مثل Dead Cells، إلا أن مجموعة الحركات تبدو وكأنها مأخوذة مباشرة من امتياز Prince of Persia. سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى سباق الحائط الشهير والمهارات البهلوانية ذات الصلة للمناورة من خلال المستويات التي تم إنشاؤها من الناحية الإجرائية. ولتحقيق هذه الغاية، هناك مجموعة متنوعة من المناطق الأحيائية الملونة، كل منها مستوحى من الهندسة المعمارية الفارسية.

هناك أيضًا الكثير من الأسلحة للاختيار من بينها لتناسب أنماط اللعب المختلفة. وتشمل هذه الخناجر المزدوجة والرماح والسيوف العريضة والفؤوس والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين تجهيز أسلحة ثانوية، مثل الأقواس وخطافات التصارع، مما يجعل كل جولة تجربة لعب فريدة من نوعها. تقول Ubisoft إن اللعبة ستتلقى العديد من التحديثات بمجرد تلقي تعليقات اللاعبين من مشتري الوصول المبكر، واعدة "بمستويات وزعماء وأسلحة وأعداء وترقيات جديدة".

تم الكشف عن العنوان في حدث مبادرة Triple-i، وهو عرض ألعاب مستقل. تعد Evil Empire مطورًا مستقلاً إلى حد كبير، ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن Ubisoft. ليست هذه هي المرة الوحيدة التي تدخل فيها Evil Empire قدمها في امتياز طويل الأمد. قام المطور ذات مرة بتوسيع Castlevania لـ Dead Cells.