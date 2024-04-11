البحيرة تنفذ حملات تموينية مكثفة على الأسواقج

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، تحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، والتي أسفرت عن ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و6 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن و محطتين وقود توقفا عن العمل بدون إذن كما تم تحرير 14 محضر لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،بمراكز كفر الدوار والمحمودية.

وفى ذات السياق تم تنفيذ حملات مماثلة بمراكز وادى النطرون وشبراخيت و الدلنجات أسفرت عن ضبط 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و4 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن و7 لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 12 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ولعدم نظافة أدوات العجين .

وبمراكز دمنهور وإدكو وأبو حمص تم ضبط 12 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و8 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و7 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 15 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ولعدم نظافة أدوات العجين.

وتمكنت الحملة من ضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25، 26 جرام للرغيف الواحد وجاري تطبيق العقوبة والغلق لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين ، وضبط مخبز للتصرف فى(20) شيكارة دقيق بلدى وتحرير 19 محضر متنوعين فى مجال المخابز

وفي الرحمانية تم ضبط 2 مخبز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25، 26 جرام للرغيف، ضبط 2مخبز قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، وضبط مخبز للتوقف عن الانتاج بدون اذن رسمى وجارى مراجعه مبيعات الخبز للوقوف على اثبات مبيعات خبز وهميه من عدمه، وضبط مخبز لتصرفه فى عدد 20 شيكارة دقيق بلدى زنة50ك، وضبط مخبز لانتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، تحرير 12 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن والرغف بالمخبز، وعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.