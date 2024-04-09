استدعاء خماسي المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2007

تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الخماسي مصطفي سامي وأحمد خالد و أدهم أحمد و يوسف صابر و عمر ثروت ، للانضمام إلى أولى تجمعات معسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 استعدادا لتصفيات بطولة امم افريقيا 2027 تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الكابتن أسامة نبيه.

وقد رحب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام الخماسي إلى المنتخب خلال الفترة المحددة من الثلاثاء 16 الي الأربعاء 24 من أبريل الحالي.