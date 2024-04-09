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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استدعاء خماسي المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2007

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الخماسي مصطفي سامي وأحمد خالد و أدهم أحمد و يوسف صابر و عمر ثروت ، للانضمام إلى أولى تجمعات معسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 استعدادا لتصفيات بطولة امم افريقيا 2027 تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الكابتن أسامة نبيه.

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إسماعيلي 2006 يكتسح المقاولون برباعية في دوري الجمهورية

وقد رحب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام الخماسي إلى المنتخب خلال الفترة المحددة  من الثلاثاء 16 الي الأربعاء 24 من أبريل الحالي.

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الجريدة الورقية