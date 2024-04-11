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الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

افتتاح مركز شباب الحرية بالاسكندرية بعد انتهاء التجديدات

بوابة الوفد الإلكترونية

في أطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتطوير وتجديد مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية تم إعادة افتتاح مركز شباب الحرية ليرتدي ثوب العيد بعد تطويره طوال أيام شهر رمضان الكريم .

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فبعد انتهاء اجراءات التجديد ظهر مركز شباب الحريه بثوب العيد  باطلالة غير مسبوقة تزين كل جنباته بدءا من بوابة المركز إلى جميع ملاعب المركز التي استقبلت الشباب لممارسة كافة اللعبات الرياضية .
اعمال التجديد والتطوير تمت تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال مركز شباب الحرية التابع  لفرع شباب وسط .

يأتي هذا من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الرياضية .

و ذلك في إطار توجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي  وزير الشباب و الرياضة و السيد اللواء محمد الشريف  محافظ الاسكندرية بالسعي الدائم للعمل علي تفعيل الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال التدريبات الرياضية المختلفة و تكثيف الانشطه الرياضية والفنية والكشفية والثقافية و العلمية داخل مراكز الشباب و ذلك تماشياً مع استراتيجية بناء الانسان المصري وتحقيقاً لاهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 .

أعمال تطوير وتجديد مركز شباب الحرية

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