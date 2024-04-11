بخلاف الحمل.. أسباب لا تعرفها وراء غثيان الصباح

غثيان الصباح ليس مقتصرًا على فترة الحمل فحسب، بل قد يكون نتيجة لعدة عوامل أخرى. بغض النظر عن الحمل، هناك عوامل متعددة قد تؤدي إلى ظهور غثيان الصباح.

أسباب غثيان الصباح

من بين هذه العوامل، يمكن أن تساهم مشاكل الجهاز الهضمي بشكل كبير، مثل التهاب المعدة أو التهاب الأمعاء أو مرض الجزر المعدي المريئي (GERD). فهذه الحالات قد تؤدي إلى ظهور أعراض مثل الغثيان والقيء.

أسباب غثيان الصباح

بعض الأدوية أيضًا يمكن أن تكون سببًا لظهور غثيان الصباح كآثار جانبية، مثل المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب وبعض الأدوية الألمية وبعض الفيتامينات عند تناولها على معدة فارغة.

تأثيرات نمط الحياة والغذاء أيضًا لها دور في ظهور هذا الشعور، فتناول الأطعمة الحارة أو الدهنية، وتجاوز وجبات الطعام، وترك المعدة فارغة، قد تسبب الغثيان. بالإضافة إلى ذلك، التعب والجفاف وروائح معينة قد تزيد من الأعراض.

بالرغم من أن العلاقة بينهما غير مفهومة تمامًا، يمكن للقلق والتوتر أيضًا أن يظهرا بشكل جسدي على شكل غثيان.

فيما يتعلق بعلاج غثيان الصباح، تختلف الطرق باختلاف شدة الأعراض. قد تساعد التعديلات على نمط الحياة، مثل تناول وجبات صغيرة ومتكررة، وشرب السوائل بكثرة، وتجنب المحفزات، في تخفيف الأعراض. كما أن استخدام مكملات الزنجبيل أو تناول الشاي قد يوفر الراحة أيضًا.

في الحالات الأكثر شدة، يمكن لمقدم الرعاية الصحية وصف الأدوية المناسبة مثل مضادات القيء للمساعدة في التحكم في الأعراض.

من ناحية أخرى، يحذر خبراء في مجال الأنظمة الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات من استهلاك الخبز الأبيض بسبب تأثيره على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولكن بعض الآراء تشير إلى عدم وجود داعٍ للتخلي عنه تمامًا.

يؤكد الدكتور دوان ميلور، أخصائي التغذية في جامعة "أستون"، على أهمية النظر في المكونات الإضافية للخبز. يقول ميلور: "الخبز الأبيض ليس بالضرورة سيئًا كما يعتقد البعض، الأمر الأهم هو التفكير في كيفية زيادة الألياف في النظام الغذائي، وهذا ينطبق على مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الخبز، السلطات، الخضروات والبقوليات".

على الرغم من أن الخبز الأبيض يحتوي على ما يقارب 49 غرامًا من الكربوهيدرات لكل 100 جم مقارنة بـ 41 جم في الخبز الكامل من حبوب القمح، إلا أن ميلور يشير إلى أنه لا يوجد فرق كبير في سرعة هضم النشويات وإنتاج الغلوكوز في الجسم بين الخبز الأبيض والخبز الكامل.