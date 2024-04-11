هل أكل الخبز الأبيض يرفع نسبة السكر في الدم؟.. أطباء يكتشفون مفاجأة

يحذر خبراء في مجال الأنظمة الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات من استهلاك الخبز الأبيض بسبب تأثيره على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولكن بعض الآراء تشير إلى عدم وجود داعٍ للتخلي عنه تمامًا.

حقيقة ضرر الخبز الأبيض على الصحة

يؤكد الدكتور دوان ميلور، أخصائي التغذية في جامعة "أستون"، على أهمية النظر في المكونات الإضافية للخبز. يقول ميلور: "الخبز الأبيض ليس بالضرورة سيئًا كما يعتقد البعض، الأمر الأهم هو التفكير في كيفية زيادة الألياف في النظام الغذائي، وهذا ينطبق على مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الخبز، السلطات، الخضروات والبقوليات".

حقيقة ضرر الخبز الأبيض على الصحة

على الرغم من أن الخبز الأبيض يحتوي على ما يقارب 49 غرامًا من الكربوهيدرات لكل 100 جم مقارنة بـ 41 جم في الخبز الكامل من حبوب القمح، إلا أن ميلور يشير إلى أنه لا يوجد فرق كبير في سرعة هضم النشويات وإنتاج الغلوكوز في الجسم بين الخبز الأبيض والخبز الكامل.

خبير التغذية روب هوبسون يصف ارتفاع نسبة السكر في الدم بأنه رد فعل طبيعي لتناول الطعام، ويؤكد أن تناول الخبز الأبيض أو العجين المخمر ذو الجودة العالية ليس له أي ضرر، مشيرًا إلى أنها تعتبر جزءًا من النظام الغذائي.

من ناحية أخرى، يذكر الدكتور إدريس موغال أن الخبز يُعتبر مجرد مصدر للطاقة وأن تناوله بمفرده ليس ذا فائدة صحية، مشيرًا إلى ضرورة تناوله كجزء من وجبة متوازنة تحتوي على البروتينات والخضروات للمساعدة في التحكم بمستويات السكر في الدم.

ومع ذلك، يُعتبر الخبز الأبيض من الأطعمة الفائقة المعالجة التي تواجه انتقادات بسبب المخاطر المحتملة، حيث وُجدت دراسات تربطها بالسرطان وأمراض القلب. ومع ذلك، يوضح ميلور أن الأشياء المضافة إلى الخبز، مثل حمض الأسكوربيك، الذي يعمل كمادة مؤكسد، ليس لها تأثير ضار.

هوبسون يشير أيضًا، إلى أن الخبز الأبيض المعبأ والرخيص قد يكون منخفض الألياف ومن السهل الإفراط في تناوله، وينصح بالاختيار الأفضل مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وملئه بالمكونات الصحية مثل البروتينات والخضروات للمساعدة في تقليل تأثيره على مستويات السكر في الدم.