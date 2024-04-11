ارتكب 11 خطأ في قرآن الفجر.. هجوم حاد على الشيخ محمد السلكاوي

شن عدد كبير من القراء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، قارئ قرآن فجر اليوم، بعد وقوعه في بعض الأخطاء خلال التلاوة ، خاصة أنها ليست المرة الأولى.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأخطاء التي وقع فيها الشيخ محمد السلكاوي في قرآن الفجر، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة.

ورصد بعض علماء القراءات والتجويد، أخطاء الشيخ محمد حامد السلكاوي، وجاءت كالآتي:

أولاً: قال (الذي يجدنه) حيث حذف الواو والصواب (ٱلَّذِی یَجِدُونَهُۥ) بإثبات الواو، وحينما أعادها للتصويب قال (الذين يجدنه) والصواب (ٱلَّذِي).

ثانياً: قال (ويحل لهم الطيبات) بضم التاء والصواب بالكسر (وَیُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتِ) لأنها مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم.

ثالثاً: قال (إصرهم) بإثبات المد والصواب (إِصۡرَهُمۡ ) بغير مد، لكنها أعادها 4 مرات وكرر نفس الخطأ لدرجة سماع من يُلقنه الصواب في مذياع الإذاعة.

رابعاً: عند تعديل الخطأ السابق أتى بالآية من أولها فنسى قوله تعالى (وَیُحَرِّمُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡخَبَـٰۤىِٕثَ).

خامساً: وقف خاطىء عند قوله تعالى (وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِیۤ أُنزِلَ مَعَهُ) والصواب أنه لا وقف عليها.

سادساً: قال (الذى لا إله إلا هو) حيث أضاف لفظة الذي والصواب بدونها: (وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ).

سابعاً: قال (اسكنوا هذه القرية) بكسر القرية والصواب بفتحها (وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ) على اعتبار أنها مفعول به منصوب بالفتحة.

ثامناً: قال (قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) نطق (قيل) بالمد بصورة أقرب للمثنى والصواب أنها بغير ألف وللجمع، ولم يُصحح هذا الخطأ.

تاسعا: قال (أنجونا) حيث تلاها بالواو والصواب: (أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ).

عاشرا: قال (وسيقولون يغفر لنا) أضاف السين لكلمة: يقولون وحذف السين من يغفر والصواب إثباتها في كلمة: يغفر وحذفها من كلمة يقولون (وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا).

الحادي عشر: أخطأ في الوقف والابتداء.

أول رد من نقابة القراء على أخطاء القارئ الشيخ محمد السلكاوي

أعرب الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، عن حزنه الشديد مما حدث من قارئ فجر اليوم، الشيخ محمد حامد السلكاوي، وقوعه في أخطاء جسمية.

وأكد نقيب القراء في تصريح له، أن رنين هاتفه لم يتوقف بسبب كثرة الاتصالات سواء من السادة الغيورين على كتاب الله أومن السادة الإعلاميين والصحفيين.

وعن المتوقع حدوثه ضد قارئ فجر اليوم، قال الشيخ حشاد: إن اللجنة الموحدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاصة باختبار واعتماد قراء القرآن الكريم والمبتهلين برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية من المنتظر أن تعقد جلسة لبحث ما صدر من أخطاء فادحة من القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوى واتخاذ قرار ضده يكون رادعا لكل من تسول له نفسه ويخطئ فى حق القرآن الكريم، وأيضا من أجل الحفاظ على كتاب الله عز وجل.

مطالبات بإيقاف الشيخ محمد السلكاوي

وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإذاعة المصرية بإيقاف الشيخ محمد السلكاوي بعد أن تعددت أخطاؤه خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن القارئ محمد السلكاوي، قد أثارحالة من الجدل، في ديسمبر 2022، بعد رصد فيديو له يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل، وهو ما تسبب في اتخاذ نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم قرارات حاسمة اتجاه محمد السلكاوي.