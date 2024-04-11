السلع التموينية تسدد 92 مليون جنيهًا تكلفة رغيف الخبز خلال أيام العيد

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك المحلية والتجارية وشركة بنوك مصر بسداد مبلغ 92 مليون جنيه وذلك قيمة فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل المخابز خلال الفترة من 8_10 إبريل 2024 لأصحاب المخابز.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة علي توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.