فتح 237 فصلا ً لمحو الأمية بالمنيا

تواصل هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة المنيا ، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، فتح فصول جديدة لمحو الأمية بمراكز شمال وجنوب المنيا ، تنفيذا لمشروع المصريون يتعلمون ، حيث أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، عن فتح 237 فصلاً لمحو الأمية بمراكز(مطاى ـ ملوى ـ ديرمواس) خلال شهر مارس الماضي .

وذلك تمهيدا ً لدخول رواد الدورة الإمتحانية في المرحلة القادمة ، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة ، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ًإلى أنه تم فتح 237 فصلا ًمنها ، 50 فصلاً بإدارة الشباب والرياضة بمطاى شمال المنيا ، 108 فصول بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، 79 فصلاً بإدارة الشباب والرياضة بملوى جنوب المنيا ، بما يتيح استقبال 1659 من الدارسين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قد اعلن الشهر الماضي ، عن فتح 60 فصلاً لمحو الأمية بمركزي مطاي وديرمواس ، خلال شهر فبراير الماضي ، تمهيدا ً لدخول رواد الدورة الإمتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع المصريون يتعلمون ، ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

من جانبه ، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع المصريون يتعلمون ، لافتا ً ، إلى أنه تم فتح 60 فصلا ًمنها 30 فصلا بإدارة شباب مطاى ،30 فصلا بإدارة شباب ديرمواس بما يتيح استقبال 3000 دارس ودارسة ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.

هذا وتواصل وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، متابعة فصول محو الأمية بمشروع" المصريون يتعلمون" ، بمحافظة المنيا ، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، حيث تم التنفيذ بمتابعة 30 فصلا من إجمالي 110 فصلا بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جمنوب المنيا ، مقسمة علي مدار الأسبوع بكل من ، دلجا والناصرية ، وجدير بالذكر ، انه تم فتح ٥٠٠ فصلا لتعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة المنيا ، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة ، على الحد من مشكة الأمية والمشاركة الفعالة ، في تحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .