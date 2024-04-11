الخميس 11 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الكشف الطبي على 1651 مواطن بأبوقرقاص مجانًا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين ، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة المجانية ، بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

حيث تجوب القوافل الطبية العلاجية المجانية ، مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً ، وفي هذا السياق ، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية مجانية ، بقرية الخياري احدى قرى  مركز ومدينة ابوقرقاص  جنوب المنيا ، حيث تم الكشف الطبي على 1651 حالة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات ، حيث تم الكشف على عدد 291 حالة جراحة ، 404 حالات أطفال ، 311 باطنة ، ، 41 حالة نساء ، 73 أسنان ، 265جلدية ، و112 أنف وأذن ، 21 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء 253 تحليلا متنوعا  ، و7حالات أشعة عادية ، و 166 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لعدد 4 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 16 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 149 مترددا.

 

وفي سياق متصل ، وضمن إستعدادات مديرية الصحة بالمنيا لعيد الفطر المباكر ، أعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، عن رفع درجة الإستعداد بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك ، حيث أوضح وكيل الوزارة انه تم إتخاذ اجراءات ، رفع درجة الإستعداد  بالمستشفيات ، ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة المنيا ، وتكثيف المرور على المنشآت الصحية ، من الفرق التابعة لإدارة الطب العلاجى ، وإدارة المستشفيات ، ومتابعة انتظام  سير العمل على مدار 24 ساعة   ؛ و متابعة تواجد الاطقم الطبية و إلغاء الأجازات والراحات ؛ ومراجعة خطط الطوارئ للمستشفيات.

 

بالإضافة ، إلى تشكيل غرفة عمليات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ، والتنسيق مع مرفق الإسعاف على مدار 24 ساعة ، وتشكيل غرفة عمليات وقائية ، وتشكيل فرق مرور من ادار ة المراقبة الداخلية والحوكمة ، للمرور على المنشآت الصحية على مدار 24 ساعة، وتكثيف الحملات الرقابية على  منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة ، من المحلات ، والمجازر  ، والمطاعم ، والمخابز البلدية ،  وثلاجات حفظ الأغذية ، وخاصة محال بيع الاسماك والأسماك المملحة ، وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ ، ومرور فرق أدارة صحة البيئة على محطات المياه ، والعرض على وكيل الوزارة بالعينات والنتائج.

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