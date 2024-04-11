الكشف الطبي على 1651 مواطن بأبوقرقاص مجانًا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين ، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة المجانية ، بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حيث تجوب القوافل الطبية العلاجية المجانية ، مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً ، وفي هذا السياق ، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية مجانية ، بقرية الخياري احدى قرى مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا ، حيث تم الكشف الطبي على 1651 حالة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات ، حيث تم الكشف على عدد 291 حالة جراحة ، 404 حالات أطفال ، 311 باطنة ، ، 41 حالة نساء ، 73 أسنان ، 265جلدية ، و112 أنف وأذن ، 21 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء 253 تحليلا متنوعا ، و7حالات أشعة عادية ، و 166 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لعدد 4 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 16 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 149 مترددا.

وفي سياق متصل ، وضمن إستعدادات مديرية الصحة بالمنيا لعيد الفطر المباكر ، أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، عن رفع درجة الإستعداد بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك ، حيث أوضح وكيل الوزارة انه تم إتخاذ اجراءات ، رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات ، ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة المنيا ، وتكثيف المرور على المنشآت الصحية ، من الفرق التابعة لإدارة الطب العلاجى ، وإدارة المستشفيات ، ومتابعة انتظام سير العمل على مدار 24 ساعة ؛ و متابعة تواجد الاطقم الطبية و إلغاء الأجازات والراحات ؛ ومراجعة خطط الطوارئ للمستشفيات.

بالإضافة ، إلى تشكيل غرفة عمليات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ، والتنسيق مع مرفق الإسعاف على مدار 24 ساعة ، وتشكيل غرفة عمليات وقائية ، وتشكيل فرق مرور من ادار ة المراقبة الداخلية والحوكمة ، للمرور على المنشآت الصحية على مدار 24 ساعة، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة ، من المحلات ، والمجازر ، والمطاعم ، والمخابز البلدية ، وثلاجات حفظ الأغذية ، وخاصة محال بيع الاسماك والأسماك المملحة ، وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ ، ومرور فرق أدارة صحة البيئة على محطات المياه ، والعرض على وكيل الوزارة بالعينات والنتائج.