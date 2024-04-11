فى ثانى أيام عيد الفطر .. الرحلات النيلية قبلة مواطنى كفر الشيخ

توافد آلاف المواطنين من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة والرحلات النيلية بكورنيش النيل بدسوق فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وقد واصلت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمدينة وكورنيش النيل بدسوق لاستقبال الزوار لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التى استمرت على مدار اليوم تحت اشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذا لتوجيهات محافظ كفرالشيخ.