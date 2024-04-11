أحمد صالح: يجب على الانسان تسخير الغضب لتحقيق أهدافه

قال اليوتيوبر أحمد صالح المعروف ب " ناس تو داى " أن الغضب ليس شعورا جيدا، لكن يمكن أن يساعدك في التغلب على العقبات وتحقيق أهداف صعبة، وبالتالي لا تحاول تجنبه أو كبحه أو تجاهله، ولكن سخِّره لأغراضك.

وأضاف أحمد صالح عبر قناته التي يقدم خلالها محتوى على علم النفس: إن الغضب هو علامة على أنك واجهت تحديا لهدف مهم بالنسبة لك، وعندما يصيبك الغضب يجب أن “تتوقف وتركز على ما يحدث وتفكر في أفضل طريقة للاستجابة” لتحقيق هدفك؛ ثم قم بالتصرف وفق ذلك.

وأشار: إذا كان هدفك طويل الأمد هو تحسين العلاقة يمكن أن يحفز الغضب خطوات مقبلة ملائمة، بما في ذلك الإعراب عن احتياجاتك، والعمل على حل وسط والاستماع”.

ولفت: التركيز على الوصول إلى هدف سريع يتمثل في الفوز بالجدال قد يتسبب في علو صوتك، وتجاهل وجهة نظر شريكك، والتصرف بعدائية على حساب علاقتك”.

واختتم أنه يجب على الانسان التحكم بالغضب حتى لا يأتى له بالمشاكل فى حياته وعلى صحته.