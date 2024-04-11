في اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك .. حدائق المنيا تستقبل المواطنين مجانا

مع تحسن الطقس ومناخ المنيا ، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ، زحف مواطني المنيا ، في شكل جماعات وأسر للإستماع بالحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك ، والتي تستقبل المواطنين على نيل المنيا مجانا طوال إجازة عيد الفطر المبارك .

ارتاد الشباب والفتيات والأسر المنياوية ، القوارب الشراعية وسط النيل في رحلات نيليلة ممتعة بالمناظر الخلابة لمياه النيل والإطلالة المشرقة على أشجار الورد بألوانها المتنوعة على جانبي ضفاف النيل ، في حين فتحت الحدائق العامة ابوابها ولليوم الثاني على التوالي لإستقبال المواطنين لقضاء اليوم الثاني وسط مناظر خلابة حرصت إدارة البساتين والتشجير والمشاتل على تنسيقها بشكل فائق الروعة ، مع توافر العاب للأطفال ( ملاهي ) بكافة الألعاب المتنوعة ، والتي يقبل عليها الأطفال والشباب والفتيات .

وعبر المواطنين عن فرحتهم بالإستمتاع مجانا بفرحة عيد الفطر المبارك وسط مناخ وطقس المنيا الأكثر من رائع ، وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، قد اصدر تعليماته بفتح الحدائق والمتحق الأتوني خلال أيام عيد الفطر مجانا ، وتكليف رؤساء المراكز والمدن ، بجولات متابعة على الحدائق وتوزيع الهدايا للأطفال خلال ايام عيد الفطر المبارك ، مع متابعة المعديات والمراكب النيلية من حيث توافر وسائل الصلامة والصحة المهنية حماية لأرواح المواطنين .

وعبر المهندس عبد الوهاب حمدي ، ان توفير الحدائق مجانا للأسر المنياوية خلال أيام عيدالفطر المبارك ، هي لافتة جميلة ، وسط تنسيق رائق للأشجار والورود ، وتوافر أكشاك مخصصة لبيع المأكولات على ضفاف النيل ، وسط تواجد أمني مكثف ، لمنع بعض اللصوص من التسلل داخل الحدائق ، او بعض التحرشات الشبابية للفتيات بحدائق وشوارع المنيا .

واشادت الدكتورة مها عثمان من ابناء المنيا ، بالتنيظم الرائع للحدائق العامة وكورنيش النيل ، وحمامات السباحة بمراكز الشباب ، وفتح المتحف الآتوني ، ومكتبة مصر العامة ، مجانا خلال ايام عيد الفطر المبارك، والتي وفرت الإستمتاع لكافة اهالي المنيا مجانا .

وفي سياق متصل ، ازدادت اجواء العيد تفاعلا بمراكز شباب محافظة المنيا ، والتى استقبلت الألاف من الجماهير بكافة الاعمار منذ الصباح الباكر فى ثانى ايام عيد الفطر، وقد فتحت مراكز الشباب ابوابها امام الجمهور ، ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للموسم الثانى ، وتردد المواطنين من القرى والنجوع على مراكز شباب بنى مزار، والمنيا ، ومغاغة ، وملوى ، وديرمواس ، وسمالوط ، وابوقرقاص ، والعدوة ، ومطاى ، منذ الصباح الباكر

حيث شهد مركز شباب شلقام ، ومدينة بنى مزار ، ومغاغة اقبال كثيف ، وتوزيع هدايا على الأطفال ولعب وموسيقى، كما فتح مركز شباب مدينة سمالوط ، و دهروط ، وآبا ، وميانه ، ومدينه مغاغة بمغاغة ، والعامرية بديرمواس ، وناصر بملوى ، فتح حدائق الطفل وبنى حسن الشروق وصفانية ، واسمو العروس ، والروضة ، وبنى احمد ، والبرجاية ، وبنى غنى ، ودماريس ، ومطاى البلد ، وباقى مراكز شباب المحافظة ، اقبالا كبيرا من الجمهور ، وتستمر مراكز الشباب بمختلف ادارات المحافظة ، فتح ابوابها امام الجمهور خلال ايام العيد.

وشارك 20 مركز شباب بإدارة الشاب والرياضة بملوى جنوب المنيا ، فى الرحلة الترفيهية لمشاهدة عروض السيرك الأمريكى ، والذى نظمتها ادارة شباب ملوى، للمترديين ، واعضاء مراكز الشباب فى ثانى ايام العيد ، حيث شارك اكثر من 2000 فرد من مراكز الشباب ، فى مشاهدة العروض الاكروباتيه فى جو من الفرحة والبهجة لجميع المشاركين ، فى لفتة طيبة من ادارة شباب ملوى ، لمشاركة الجمهور فى احتفال العيد بمبادرة العيد احلى بمراكز شباب مصر.

اشاد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بالإقبال الكبير ، الذى شهدتها مراكز الشباب بالمحافظة ، فى اليوم الأول والثانى بدء من صلاة العيد فى ساحات وملاعب مراكز الشباب، كذلك اقبال الاطفال والشباب وكافة افراد الاسرة ، لقضاء اجازة العيد بمراكز الشباب ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بفتح مراكز الشباب امام الجمهور خلال ايام العيد، وهناك متابعة مستمرة وبصورة لحظية للاحتفال للاطمئنان على المترددين وسير العمل بمراكز الشباب، وتقوم وحدة المنسقين الاعلاميين والمركز الاعلامى بالمديرية بالتغطية الحية والمباشرة لكافة الاحتفالات بمراكز الشباب بصورة كبيرة.