عيد أطفال المنيا " بلبطة " فى حمامات السباحة

ازدادت اجواء العيد تفاعلا بمراكز شباب محافظة المنيا ، والتى استقبلت الألاف من الجماهير بكافة الاعمار منذ الصباح الباكر فى ثانى ايام عيد الفطر، وقد فتحت مراكز الشباب ابوابها امام الجمهور ، ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للموسم الثانى ، وتردد المواطنين من القرى والنجوع على مراكز شباب بنى مزار، والمنيا ، ومغاغة ، وملوى ، وديرمواس ، وسمالوط ، وابوقرقاص ، والعدوة ، ومطاى ، منذ الصباح الباكر

حيث شهد مركز شباب شلقام ، ومدينة بنى مزار ، ومغاغة اقبال كثيف من الاطفال و الشباب و حرص القائمون على ادارة المركز على توزيع هدايا على الأطفال.

فيما شارك 20 مركز شباب بإدارة الشاب والرياضة بملوى جنوب المنيا ، فى الرحلة الترفيهية لمشاهدة عروض السيرك الأمريكى ، والذى نظمتها ادارة شباب ملوى، للمترديين ، واعضاء مراكز الشباب فى ثانى ايام العيد ، حيث شارك اكثر من 2000 فرد من مراكز الشباب ، فى مشاهدة العروض الاكروباتيه فى جو من الفرحة والبهجة لجميع المشاركين ، فى لفتة طيبة من ادارة شباب ملوى ، لمشاركة الجمهور فى احتفال العيد بمبادرة العيد احلى بمراكز شباب مصر.

اشاد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بالإقبال الكبير ، الذى شهدتها مراكز الشباب بالمحافظة ، فى اليوم الأول والثانى بدء من صلاة العيد فى ساحات وملاعب مراكز الشباب، كذلك اقبال الاطفال والشباب وكافة افراد الاسرة ، لقضاء اجازة العيد بمراكز الشباب ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بفتح مراكز الشباب امام الجمهور خلال ايام العيد، وهناك متابعة مستمرة وبصورة لحظية للاحتفال للاطمئنان على المترددين وسير العمل بمراكز الشباب، وتقوم وحدة المنسقين الاعلاميين والمركز الاعلامى بالمديرية بالتغطية الحية والمباشرة لكافة الاحتفالات بمراكز الشباب بصورة كبيرة.