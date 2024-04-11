انتظام سير العمل بمستشفى ساقلتة المركزي بسوهاج بعد استبعاد مديرها

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج انتظام سير العمل وانضباطه و كذلك التزام الأطقم الطبية والفنية والإدارية بمستشفي ساقلتة المركزي . و تقديم الخدمة الطبية للمواطنين

وذلك بعد ساعات من تكليف الدكتور جيمي جمال مديراً للمستشفي بجانب عمله ولحين الإعلان عن شغل الوظيفة. حيث شدد وكيل صحة سوهاج علي تقديم الخدمة الطبية المنوطة بالمستشفي و حسن معاملة المرضي لافتاً إلي انه كلف إدارة الطب العلاجي بالمتابعة اليومية للخدمة بالمستشفي

كما ثمن وكيل صحة سوهاج جهود المخلصين و الساعين لخدمة أهالينا من المرضي بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة

جدير بالذكر أن وكيل صحة سوهاج يكثف من جولاته الميدانية علي منشآت القطاع الصحي بالمحافظة وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان و معالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .