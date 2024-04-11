تدريب سيدات الأقصر على إنتاج الزيوت الطبيعية

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات التدريب المتقدم لحرفة إنتاج الزيوت الطبيعية، استهدف سيدات قرية أرمنت بمحافظة الأقصر.

وتضمن التدريب تعليم السيدات أساسيات ومراحل الحرفة لتعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن، حيث أنتجن بودرة التعرق وملح الاستحمام واسكراب الجسم وماسك للبشرة والقدمين وملح القدمين.

أهداف مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.