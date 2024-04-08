الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم فعالية بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية بمصر

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

ينظم المجلس القومي للمرأة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، فعالية خاصة بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) خلال إبريل الجاري، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والمصممين و الفنانين والاعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات. 

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فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم يواصل مبادرة "مطبخ المصرية"

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القومي للمرأة يصدر كتابا تحت عنوان " حصاد المجلس في 10 سنوات "

يأتى ذلك في اطار ختام المشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر - قطاع حرفة التلّي في سوهاج –مصر " والذي ينفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة ، والذي يستهدف السيدات العاملات في حرفة التللى بجزيرة شندويل – محافظة سوهاج .  

حيث يتم التركيز على الاستفادة من الملكية الفكرية لتعزيز قيمة المنتج وقدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق، ولتمكين رائدات الأعمال في محافظة سوهاج من الانتفاع بالملكية الفكرية وتيسير مشاركتهن في الأسواق الوطنية والدولية.

هذا وسيصاحب الاحتفالية عرض أزياء متميز لأزياء التلّي بالتعاون مع الشريك التعليمي للعرض - الجامعة البريطانية بمصر- كلية الفن والتصميم  ، وسيقوم بإخراج  العرض الدكتورة ايمان عفيفي "خبيرة الاتيكيت وعروض الأزياء".

 

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