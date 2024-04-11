سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر

سعر الدولار ثاني ايام عيد الفطر.. شهد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي وعقب إجازة عيد الفطر المبارك اليوم الخميس في ثاني أيام العيد، استقرارا، في جميع البنوك المصرية، ليحافظ على آخر ارتفاع سجله خلال تعاملات الإثنين، (قبل إجازة عيد الفطر)

وفي عام هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الدولار اليوم الخميس عقب إجازة عيد الفطر واليوم الثاني للعيد، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمختلف القطاعات الاقتصادية والتي تهم متابعي الوفد والمواطن المصري، لاسيما سعر الدولار اليوم الخميس، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري يسجل: 47.52 للشراء، مقابل 47.66 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر يسجل: 47.53 للشراء، مقابل 47.63 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري يسجل: 47.53 للشراء، مقابل 47.63 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة يسجل: 47.50 للشراء، مقابل 47.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية يسجل: 47.53 للشراء مقابل 47.63 للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس يسجل: 47.50 للشراء مقابل 47.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية يسجل: 47.53 للشراء مقابل 47.63 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي يسجل: 47.50 للشراء مقابل 47.60 للبيع.

معدل التضخم في المدن المصرية:

انخفض معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهور القليلة الماضية بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر - المعتمدة على الاستيراد - من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية.

وتوقع المركزي المصري، أن يؤدي رفع الفائدة الأخير إلى "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم".

ووفقًا لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 بالمئة في مارس من 35.1 بالمئة في فبراير.