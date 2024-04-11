محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة اتالانتا

الدوري الأوروبي..

إستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على تشكيله الأساسي الذي يستضيف نظيره اتالانتا الإيطالي مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويوض ليفربول مباراة اليوم في ظل عدد كبير من اللاعبين الغائبين بداعي الإصابات وفي مقدمتهم ديوجو جوتا، وترينت ألكسندر أرنولد، وأليسون بيكر، وستيفان باجيستش.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة اتالانتا بالدوري الأوروبي

ومن المتوقع أن يدفع يورجن كلوب بتشكيل يضم كلا من:

حراسةحارس

خط الدفاع: جوميز - فيرجيل فان دايك - كوناتي - روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبيرش - ايندو - سبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز.

موعد مباراة ليفربول واتالانتا في الدوري الأوروبي.

تنطلق مباراة ليفربول واتالانتا ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتالانتا في الدوري الأوروبي

تنقل مباراة ليفربول واتالانتا ببطولة الدوري الأوروبي بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1.