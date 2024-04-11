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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ليفربول واتالانتا في الدوري الأوروبي .. والقنوات الناقلة

فريق ليفربول
فريق ليفربول

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الخميس نظيره اتالانتا الإيطالي على ملعب آنفيلد في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور ربع النهائي بطولة الدوري الأوروبي.

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كلوب يكشف موقف مصابي ليفربول من مواجهة أتالانتا

يدخل ليفربول مباراة اليوم رافعاً شعار لا بديل عن الفوز مستعيناً بعاملي الارض والجمهور لتحقيق نتيجة مطمئنة تقربه من العبور إلى الدور نصف النهائي.

وكان ليفربول قد تأهل إلى ربع نهائي الدوري الاوروبي بعد فوز كاسح على سبارتا براج بنتيجة 11- 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويامل يورج كلوب المدير الفني للريدز في قيادة فريقه نحو تتويج أوروبي جديد في آخر مواسمه مع الفريق.

موعد مباراة ليفربول واتالانتا في الدوري الأوروبي.

تنطلق مباراة ليفربول واتالانتا ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتالانتا في الدوري الأوروبي

تنقل مباراة ليفربول واتالانتا ببطولة الدوري الأوروبي بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1.

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