الأنبا رافائيل يترأس "سهرة التسبحة" بالمرقسية الكبرى في الأزبكية

يواصل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، دوره الرعوي، ويترأس غدًا الجمعة، فعاليات "سهرة التسبحة بمناسبة نهضة الصوم الكبير"، ذلك بمقر الكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية بدءًا من الساعة الحادية عشر مساءً.

يتخلل اللقاء بإقامة بعض الطقوس الأرثوذكسية ومن المقرر أن تنتهى صباح السبت المقل باقامة القداس الإلهي الساعة السادسة صباحًا.

المناسبات الكنيسة القبطية

يستمر الأقباط في حصاد الاحتفالات الناجمة عن الحصيلة التاريخية الكبيرة التي تنعم بها الكنيسة المصرية فمنذ أيام احتفلت بعيد البشارة التي تعيد ذكرى بشرى مولد المسيح حين ظهر الملاك غبريال إلى السيدة العذراء ليخبرها بحملها وأن ف أحشائها مخلص الأمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الفترة المقدسة التي تعرف بـ الصوم الكبير تستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد المقرر في مايو المقبل.

يأتي ذلك بعدما شهدت الكنائس فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” واستمر حتى “فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في مختلف الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".

احتفالات شهدتها الطوائف المسيحية

تتباين الطوائف المسيحية فيما بينها من حيث الطقوس والأسباب العقائدية، وفى عدة جوانب من بينها اختلاف موعد الاحتفال بعيد الميلاد وترجعها عوامل جغرافية وغيرها تاريخية ولعل من أبرز هذه المظاهر التى تظهر اختلافات طفيفة غير جوهرية بين الطوائف توقيت وتواريخ الأعياد حتى تلك الكنائس التى تتحد فى عقيدة واحدة رغم اختلافها الشرقى والغربي، قد تتشابه المظاهر كصوم الميلاد الذى يسبق احتفال العيد ولكنه بدأ فى الكنيسة الغربية مثل «الكاثوليكية وروم الارثوذكس» يوم 10 ديسمبر الماضي وتخللت أنشطة روحية متنوعة، وهو ما حدث فى الكنيسة القبطية بعد أيام وعاشت أجواء روحية متشابهه خلال التسبحة الكيهكية، وأيضًا تحتفل كل من كنيسة السريان والروم الأرثوذكس والكاثوليك فى ذكرى مولد المسيح على غرار نظريتها الغربية يوم 25 ديسمبر سنويًا، بينما تحتفل كل من الطائفة الإنجيلية 5 يناير ، بعد يومين من نظيرتها الأرثوذكسية .