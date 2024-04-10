كلوب يكشف موقف مصابي ليفربول من مواجهة أتالانتا

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، موقف اللاعبين المصابين من مواجهة أتالانتا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري.



وأكد كلوب على أنه يرغب في أن يكون فريقه ولاعبيه متحدين غدًا، مشيرًا إلى أن جماهير الريدز ستجد حلًا لمشكلة تذاكر المباريات، بعد ارتفاع أسعارها.

بينما علق على حالة المصابين ومنهم ديوجو جوتا، وترينت ألكسندر أرنولد، وأليسون بيكر، وستيفان باجيستش، حيث قال: "ليس لدي معلومة حول مدى قدرتهم على المشاركة غدًا".

وتابع: "ستيفان حالته مختلفة لأنه غاب لفترة أطول".

وأكمل: "في حالة إن كانوا جاهزين ستكون عودتهم مثالية للمشاركة غدًا ويوم الأحد أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي".

موعد مباراة ليفربول وأتالانتا والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة ليفربول أمام أتالانتا في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أنفيلد".

بينما سيتم إذاعة مواجهة ليفربول وأتالانتا عبر عدة قنوات عربية وعالمية منها شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.