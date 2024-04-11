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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدحت شلبي معلقاً علي قمة الهلال والاتحاد في نهائي السوبر السعودي

مدحت شلبي
مدحت شلبي

يستضيف ملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة الإماراتي مساء اليوم الخميس نهائي كأس السوبر السعودي الذي يجمع بين الهلال واتحاد جدة.

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موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي

ووقع الاختيار على المعلق القدير مدحت شلبي جنرال الإعلام الرياضي العربي للتعليق والوصف التفصيلي على مباراة نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، علي ملعب ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي .

يشار إلى أن مدحت شلبي يعد شيخ المعلقين العرب في ظل خبراته الطويلة في مجال التعليق وتخصصه في التعليق على العديد من البطولات واللقاءات الكبرى محلياً وعربياً وعالمياً.

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