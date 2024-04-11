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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي

مباراة الهلال والاتحاد
مباراة الهلال والاتحاد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والسعودية إلى ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الهلال والاتحاد في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

يخوض فريق الاتحاد المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل الثأر لهزيمته على يد الهلال في أخر 5 مواجهات جمعتهم خلال فترة زمنية قصيرة، حيث تستهدف كتيبة النمور إنقاذ موسمها بلقب السوبر بعد الفشل في المنافسة على لقب الدوري.

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حمدالله: مباراتنا اليوم أمام الهلال مختلفة وسنغير الأمور

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مدرب الاتحاد: لا بديل عن الفوز أمام الهلال وحسم لقب السوبر

على الجانب الأخر سيخوض الهلال المباراة وعينه على لقب البطولة، مستغلا الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين والفوز على الاتحاد في أخر 5 مباريات.

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقناة الناقلة :

ومن المقرر انطلاق مواجهة الهلال ضد الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة، مساء اليوم الخميس.

المباراة ستقام على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضيين فارس عوض ومدحت شلبي.

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