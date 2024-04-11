36 ألف زائر لحدائق الحيوان في المحافظات خلال أول أيام عيد الفطر

صرح الدكتور محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنه تم استقبال 36 ألف زائر خلال أول أيام عيد الفطر المبارك في حدائق الحيوان في محافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف.

وأوضح جلال، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الزائرين وتوفير كافة وسائل الراحة لهم والترفيه للاستمتاع باجازة العيد، مؤكداً أنه ولأول مرة تستقبل حدائق الحيوان بالمحافظات هذه الأعداد من الزائرين.

توجيهات السيد القصير وزير الزراعة

جدير بالذكر أنه بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير كانت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية تحت إشراف د ايهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية قامت بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات بهدف اضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال زيادة عدد الحيوانات.